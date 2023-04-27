27 апреля 2023, 22:03
Путин поручил провести международный слет потомков участников битвы за Ленинград
Президент России Владимир Путин направил поручение правительству заняться организовать слет потомков участников битвы за Ленинград «Внуки Победы». Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Обеспечить организацию и проведение международного слета потомков участников битвы за Ленинград „Внуки Победы“ в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — сказано в перечне поручений.
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Уточняется, что в организации слета должны участвовать власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и общественное движение «Волонтеры Победы».
Также Путин распорядился организовать работу музеев, посвященных событиям спецоперации и подвигам ее участников. Поручение главы государства получили Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны.
Новые учебники по истории для старших классов с разделом о СВО появятся в российских школах к 1 сентября 2023 года. В них будут раскрыты причины начала спецоперации.
Санкт-Петербург
Кремль
Владимир Путин
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