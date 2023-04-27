Власть 27 апреля 2023, 22:03 Путин поручил провести международный слет потомков участников битвы за Ленинград РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направил поручение правительству заняться организовать слет потомков участников битвы за Ленинград «Внуки Победы». Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Обеспечить организацию и проведение международного слета потомков участников битвы за Ленинград „Внуки Победы“ в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — сказано в перечне поручений.

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Уточняется, что в организации слета должны участвовать власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и общественное движение «Волонтеры Победы».

Также Путин распорядился организовать работу музеев, посвященных событиям спецоперации и подвигам ее участников. Поручение главы государства получили Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны.

Новые учебники по истории для старших классов с разделом о СВО появятся в российских школах к 1 сентября 2023 года. В них будут раскрыты причины начала спецоперации.