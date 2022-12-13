13 декабря 2022, 10:49
Путин поручил проработать вопрос внедрения в вузах модуля по истории религии России
Минобрнауки должно разработать процесс внедрения в российские вузы модульного курса по истории религии страны. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.
«Минобрнауки …рассмотреть вопрос о разработке и внедрении… учебного курса (модуля) „История религий России“», — сказано в распоряжении.
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Сделать это министерство должно будет вместе с Межведомственной комиссией по историческому просвещению. Также определенное участие в этом сыграет ассоциация «Российское историческое общество» и федеральные органы исполнительной власти. Отчет о проделанной работе ведомство должно будет предоставить до 15 марта 2023 года.
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Ранее президент Владимир Путин распорядился повысить зарплаты работникам бюджетной сферы в начале следующего года. Об исполнении поручения ему доложат не позднее 30 марта
Владимир Путин
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