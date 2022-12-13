Власть 13 декабря 2022, 10:49 Путин поручил проработать вопрос внедрения в вузах модуля по истории религии России РИА «Новости»

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Минобрнауки должно разработать процесс внедрения в российские вузы модульного курса по истории религии страны. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

«Минобрнауки …рассмотреть вопрос о разработке и внедрении… учебного курса (модуля) „История религий России“», — сказано в распоряжении.

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Сделать это министерство должно будет вместе с Межведомственной комиссией по историческому просвещению. Также определенное участие в этом сыграет ассоциация «Российское историческое общество» и федеральные органы исполнительной власти. Отчет о проделанной работе ведомство должно будет предоставить до 15 марта 2023 года.

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