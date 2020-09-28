Путин поручил проработать вопрос реконструкции дорог к Черному морю

Необходимо провести реконструкцию автомобильных и железных дорог к Черноморскому побережью России. О рассмотрении такой возможности заявил президент Владимир Путин.

«Нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России», — сказал Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета России. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент поручил Кабмину скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, глава государства затронул тему внутреннего туризма. По его словам, отрасль удалось значительно толкнуть.

«Не было бы счастья, но несчастье помогло», — заключил Путин.

В конце декабря 2020 года Путин назвал стратегической задачей перенос железной дороги в Сочи от побережья Черного моря. Он поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта, а также отметил необходимость строительства альтернативной трассы Джубга — Сочи. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, оба проекта будут готовы к 2030 году.