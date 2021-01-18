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    18 января 2021, 11:04

    Путин поручил проработать ограничения по ценам на стройматериалы

    Андрей Иванов

    Правительство и профильный комитет Госсовета должны будут до 1 марта решить, как ограничить рост цен на строительные материалы в России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
    Путин поручил проработать ограничения по ценам на стройматериалы

    «Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению „Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда“ с учетом ранее данных поручений <…> представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы», — говорится в перечне поручений президента по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Документ опубликовал сайт Кремля.

    Предложения необходимо разработать до 1 марта. Ответственными глава Российского государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Татарстана Рустама Минниханова.

    Правительство и Госсовет в рамках этих поручений еще должны будут решить, как оптимизировать процедуры в строительстве, в том числе с возможностью их выполнения по принципу одного окна с использованием цифровых технологий и информационных систем.