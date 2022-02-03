Путин поручил проработать идеи по возобновлению программы утилизации автомобилей

Минпромторг проработает предложения о возобновлении программы утилизации автомобилей. Такое поручение ведомству дал президент Владимир Путин на заседании форума «Деловая Россия». Трансляция заседания форума размещена на YouTube-канале «Россия 24».

Один из участников мероприятия, член совета директоров AKRON HOLDING Александр Кобяков напомнил, что под руководством президента в 2010 году запустили программу утилизации старых авто. За время работы программы утилизировали порядка 600 тысяч машин. Кобяков добавил, что на автомобильном рынке программа поддержала спрос и среди россиян, которые получили скидку на покупку новых автомобилей.

Кобяков предложил рассмотреть возможность перезапуска программы. С ее помощью можно будет обновить российский автопарк, поддержать платежеспособный спрос россиян, а также расширить в стране возможности этой отрасли.

Дать поручение Минпромторгу о проработке этой идеи Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова. Ему же поручено и доложить об этом. Такую программу, словам Белоусова, нужно возобновить, беря в расчет прежние ошибки и имеющиеся ограничения автопроизводителей.

На оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ Путин заявил о том, что защита персональных данных граждан является неотъемлемой частью их прав и свобод. Ее нужно усилить при внедрении цифровых технологий в жизнь населения. По его словам, эта тема поднимается регулярно на всех уровнях.