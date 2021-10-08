Путин поручил прокурорам проверить соблюдение условий договоров о целевом обучении в вузах

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить регионы на предмет соблюдения условий заключения договоров о целевом обучении в России. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Генпрокуратуре РФ провести проверку нормативных правовых актов субъектов РФ, определяющих порядок и условия заключения договоров о целевом обучении, на соответствие требованиям законодательства РФ, регулирующего вопросы организации целевого обучения», —сказано в поручении.

Российский лидер также поручил проработать вопросы организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам программ бакалавриата.

Помимо этого, Владимир Путин поручил кабмину до 25 января 2022 года обеспечить внесение изменений в законодательство. Предстоит сопоставить экономическую деятельность и занятия с профессиями, специальностями и направлениями подготовки при формировании объемов контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Владимир Путин ранее назвал ажиотаж на рынке газа невыгодным для России.