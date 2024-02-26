Власть 26 февраля 2024, 14:49 Путин поручил проконтролировать работу с семьями участников СВО из Карачаево-Черкесии Путин поручил главе КЧР Темрезову взять на личный контроль помощь семьям солдат РИА «Новости»

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В Карачаево-Черкесии ввели несколько мер поддержки семей участников спецоперации, в том числе нефинансовых. Президент России Владимир Путин поручил главе республики Рашиду Темрезову проконтролировать их оказание.

«Это очень важно. Я Вас прошу держать это на личном контроле», — сказал он на встрече в Кремле.

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Темрезов сообщил, что в Карачаево-Черкесии ввели меры, некоторые из которых перекликались с программой Года семьи. Родственникам военнослужащих помогли через фонд «Защитники Отечества», оказали поддержку финансового и нефинансового характера. Глава республики заявил, что каждую семью поставили на контроль и решали возникавшие проблемы.

На встрече с Путиным он отчитался об увеличении инвестиций в основной капитал на 18%, росте объема промышленного производства и выпуска сельхозпродукции, снижении безработицы до 5%. Президент обратил внимание на низкие темпы строительства.

Встречу с Темрезовым анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что первую половину недели Владимир Путин также посвятит подготовке к оглашению послания Федеральному собранию 29 февраля.