Путин поручил проиндексировать денежное довольствие военных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров пересмотреть индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое появилось на сайте Кремля.

«При подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год… бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — говорится в сообщении.

Данное распоряжение должно быть выполнено до 1 октября 2021 года.