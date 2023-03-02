Власть 02 марта 2023, 19:27 Путин поручил продумать возможность выдачи льготной ипотеки переселенцам из зон ЧС Президент Путин дал поручение проработать возможность расширения льготной ипотеки РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки гражданам, которые переселились из зон подтоплений. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», — говорится в списке поручений.

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Ранее стало известно, что размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снизили с 3 до 0,1%. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, максимальную ставку по льготным ипотечным кредитам можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований.

По данным кабмина, по программе «Сельской ипотеки» россияне уже получили свыше 109,7 тысячи кредитов, их общая сумма составляет 220,4 миллиарда рублей. Это позволило жителям России приобрести или построить более шести миллионов квадратных метров жилья.