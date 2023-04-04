Важное 04 апреля 2023, 11:46 Путин поручил продолжить программу расселения ветхого жилья Президент Путин: программа переселения ветхого жилья будет продолжена РИА «Новости»

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Программу расселения ветхого жилья в России продлят. Квартиры получат люди, чье жилье признают аварийным до 2024 года. Президент Владимир Путин сказал об этом во время поездки на Тульский завод железнодорожного машиностроения. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что скоро завершится расселение жилья, признанного аварийным с 2017 по 2019 год. Некоторые регионы уже справились с задачей, поэтому программу решили продлить.

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«Правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2024 года», — сказал глава государства.

Владимир Путин побывал на «Тулажелдормаш» утром 4 апреля. Он осмотрел сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов, встретился с администрацией и рабочими. Это один из крупнейших в России производителей техники и оборудования для строительства и содержания железнодорожных путей.