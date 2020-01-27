Россиянки смогут получать маткапитал до 2026 года

Родители, чьи дети родились в 2020 году и позже, смогут получать материнский капитал до 31 декабря 2026 года. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Правительство должно будет внести соответствующие поправки в закон до 15 апреля 2020 года. Об этом сказано в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил ежегодно индексировать выплаты по маткапиталу. В законодательстве также нужно закрепить право родителей первого ребенка получать за него 466 617 рублей, за второго выплаты увеличатся на 150 тысяч рублей.

Пока точно не известно, на что эти деньги можно будет потратить. Также не ясно, смогут ли малоимущие семьи получать выплаты каждый месяц. Предполагается, что на полученные средства можно будет купить дом, оплатить детский сад или отдать на обучение детей. Родители детей-инвалидов смогут воспользоваться материнским капиталом для улучшения качества жизни, или же его можно будет перенаправить в пенсионный фонд.

Всего в 2020 году правительство намеренно потратить на выплату материнского капитала более 436 миллиардов рублей. Подробнее о действии материнского капитала — в материале «360».