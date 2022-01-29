Путин поручил проанализировать закон об иноагентах

Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил правительству совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте РФ проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, объявленных иноагентами. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент дал распоряжение обсудить закон и недочеты в нем, «в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения». При необходимости правительство должно представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

На недочеты в законе об иноагентах указывали как представители СМИ, так и представители власти. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в законе присутствует ряд «упущений и несовершенств».