Путин поручил проанализировать меры ВТО по ограничению торговли с Россией

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня провести комплексную оценку мер по ограничению торговли с Россией, принятых странами Всемирной торговой организации (ВТО) в 2022 году. Правительству предстоит проверить эти меры на соответствие «правилам и принципам» организации, говорится в документе, появившемся на сайте Кремля.

Это одно из поручений, сделанных главой государства по итогам сегодняшнего совещания по вопросам развития металлургического комплекса России.

Правительство также должно представить предложения по обжалованию Россией упомянутых мер ВТО и по «актуализации стратегии участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

В конце марта в Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО. Авторы проекта отметили, что за время нахождения России в организации — с 2012 года — другие страны-участницы ввели «многочисленные секторальные санкции» против ключевых отраслей российской экономики.