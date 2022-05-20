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    20 мая 2022, 15:52

    Путин поручил проанализировать меры ВТО по ограничению торговли с Россией

    Президент Путин поручил правительству к 1 июня проанализировать меры ВТО по ограничению торговли с Россией

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня провести комплексную оценку мер по ограничению торговли с Россией, принятых странами Всемирной торговой организации (ВТО) в 2022 году. Правительству предстоит проверить эти меры на соответствие «правилам и принципам» организации, говорится в документе, появившемся на сайте Кремля.

    Путин поручил проанализировать меры ВТО по ограничению торговли с Россией

    Это одно из поручений, сделанных главой государства по итогам сегодняшнего совещания по вопросам развития металлургического комплекса России.

    Правительство также должно представить предложения по обжалованию Россией упомянутых мер ВТО и по «актуализации стратегии участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации.

    Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    В конце марта в Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО. Авторы проекта отметили, что за время нахождения России в организации — с 2012 года — другие страны-участницы ввели «многочисленные секторальные санкции» против ключевых отраслей российской экономики.