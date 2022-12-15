Важное 15 декабря 2022, 16:26 Путин поручил привести в порядок региональные дороги Президент Путин призвал привести в порядок региональные трассы России РИА «Новости»

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В России необходимо привести в порядок все региональные трассы, заявил президент Владимир Путин. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он рассказал, что отремонтировать дороги возможно раньше заявленных сроков.

По словам главы государства, наращивать инвестиционную активность и создавать новые рабочие места возможно только при опережающем развитии инфраструктуры. Россия добилась хороших результатов в обновлении федеральных дорог, подчеркнул он.

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«Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы», — обратился к участникам совещания Владимир Путин.

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Он уточнил, что как минимум 85% дорог в самых больших агломерациях нужно привести в нормативное состояние к 2024 году. В эти же сроки необходимо обновить больше половины региональных и муниципальных трасс. Глава государства обратил внимание — объекты должны стать безопасными и современными.

Путин добавил, что в России набрали хорошие темпы — есть основания полагать, что намеченные работы завершат раньше срока. Президент призвал поддерживать набранный ход.

Глава государства призвал расширить действие программы семейной ипотеки. По его мнению, ее необходимо распространить на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.