15 декабря 2022, 16:26
Путин поручил привести в порядок региональные дороги
Президент Путин призвал привести в порядок региональные трассы России
В России необходимо привести в порядок все региональные трассы, заявил президент Владимир Путин. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он рассказал, что отремонтировать дороги возможно раньше заявленных сроков.
По словам главы государства, наращивать инвестиционную активность и создавать новые рабочие места возможно только при опережающем развитии инфраструктуры. Россия добилась хороших результатов в обновлении федеральных дорог, подчеркнул он.
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«Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы», — обратился к участникам совещания Владимир Путин.
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Он уточнил, что как минимум 85% дорог в самых больших агломерациях нужно привести в нормативное состояние к 2024 году. В эти же сроки необходимо обновить больше половины региональных и муниципальных трасс. Глава государства обратил внимание — объекты должны стать безопасными и современными.
Путин добавил, что в России набрали хорошие темпы — есть основания полагать, что намеченные работы завершат раньше срока. Президент призвал поддерживать набранный ход.
Глава государства призвал расширить действие программы семейной ипотеки. По его мнению, ее необходимо распространить на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Дороги
Владимир Путин
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