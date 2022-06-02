Путин поручил привести в «нормативное состояние» 85% автодорог России за 5 лет

Президент России Владимир Путин поручил привести в порядок не менее 85% сети автодорог в стране за пять лет. По его словам, «возможности, ресурсы для этого есть». Распоряжение прозвучало во время совещания по вопросам дорожного строительства, которое глава государства провел в формате видеоконференции.

Путин отметил, что общий объем работ на дорогах в регионах «не уступает, а даже превосходит задачи по строительству и ремонту федеральных магистралей».

Президент напомнил о «национальной цели»: к 2030 году доля дорожной сети, приведенной в нормативное состояние в крупнейших городских агломерациях, должна достичь 85%. Работы идут с опережением графика. С учетом этого, а также «задач сбалансированного развития всей территории страны», стоит поставить себе новую цель.

«Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: <...> организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны», — заявил Владимир Путин.

Он добавил, что строительство и ремонт дорог нужно синхронизировать с развитием логистических коридоров, в том числе международных.

«Новые дороги, более удобная логистика — это новые перспективы для бизнеса, для укрепления связей между регионами, наращивания экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны», — подчеркнул президент.