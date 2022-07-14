Путин поручил привести в нормальное состояние 85% автодорог России

Ремонт дорог в России могут начать делать реже и за внебюджетные деньги. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство проработать соответствующие меры. Это поручение российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Представить предложения об увеличении межремонтных сроков для всех категорий автомобильных дорог (без увеличения норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения», — написали авторы документа.

Правительство должно предоставить наработки уже к 1 сентября.

Также Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог. Срок выполнения этой просьбы не указан.

Кроме того, российский лидер передал правительству задачу по проработке расширения внебюджетного финансирования строительства дорог.

Эти поручения Путин выработал по итогам совещания по вопросам дорожного строительства. Оно прошло 2 июня.