Путин поручил принять закон об увеличении НДФЛ для богатых до 24 июля

Правительство должно в ближайшее время принять закон о налоговом маневре в IT и увеличении НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Президент Владимир Путин дал Кабмину срок до 24 июля.

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%», — сказано в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, для IT-сферы устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль. При этом Путин поручил предоставить регионам соответствующие компенсации недополученных доходов.

Еще Кабмин должен принять поправки, по которым некоторые граждане должны будут платить повышенную ставку по налогу на доходы. Ставка составит 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что налоговый маневр в IT-сфере подразумевает вопросы поддержки центров компетенции, которые занимались созданием российского программного обеспечения.

Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр в начале июня. Согласно инициативе, страховые взносы для компаний упадут с 14 до 7,6%, а налог на прибыль сократится с 20 до 0%. Такая мера станет бессрочной.