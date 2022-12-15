Важное 15 декабря 2022, 16:23 Путин поручил принять меры для преломления резкого снижения рождаемости Президент Путин: нужно обеспечить рост рождаемости и продолжительности жизни в России Unsplash

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Президент Владимир Путин поручил правительству в начале следующего года подготовить специальный пакет мер для преломления резкого падения рождаемости в России и увеличения продолжительности жизни. Глава государства выступает на заседании Совета по нацпроектам.

«С учетом наложившихся негативных волн в сфере демографии складывается непростая ситуация в этой области», — констатировал Путин.

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Он отметил, что Россия преодолела последствия пандемии коронавируса, в стране сократилась смертность, но снижение рождаемости «практически свело на нет» все эти успехи.

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Озвучивая поручение к правительству, президент добавил, что это будет «непростая задача», но над ней следует работать.

«Нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России», — подчеркнул Владимир Путин.

Государство уже сейчас разрабатывает все новые и новые меры поддержки и льготы для семей с детьми.