Путин поручил представить график разработки вакцин от 2019-nCoV до 30 апреля

Помимо планов по разработке вакцин, президент России Владимир Путин поручил отчитаться о возможных сроках государственной регистрации этих препаратов по ускоренной схеме и запуска в производство. Ответственным за этот график российский лидер назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко должен будет обеспечить разработку и утверждение рекомендаций по лечению COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для испытания вакцины и препаратов против коронавируса в России создадут специальных мышей с имунными клетками человека. Ученые из Института биологии гена РАН и ГНЦ ВБ «Вектор». уже приступили к работе.

За последние сутки в России зафиксировали рекордное число заразившихся новым вирусом. Инфекцию подхватили еще 6411 человек. Всего медики выявили 93 558 случаев. От COVID-19 умерли 867 инфицированных.