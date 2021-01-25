Путин поручил правительству выйти на «допандемийный» уровень в ближайшее время

Президент России Владимир Путин считает реалистичным выход показателей по безработице на «допандемийный» уровень в ближайшее время. Об этом он рассказал на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — сказал Путин.

Глава государства уверен, что ситуация на рынке труда в России улучшается, но по-прежнему остается напряженной.

Кроме того, Владимир Путин признал, что онлайн-формат не мог не отразиться на качестве учебы. Однако упущенное можно наверстать. Он добавил, что дистанционное обучение в вузах является исключительно временной мерой, связанной с рисками распространения коронавируса.

Он также заявил сегодня, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Снижение заболеваемости дает возможность постепенно снимать ограничения, которые вводили ранее. За последние сутки в России выявили менее 20 тысяч новых случаев заражения. Это минимум за 2,5 месяца — последний раз такое значение фиксировали 3 ноября.