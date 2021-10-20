Путин поручил правительству принять меры по сдерживанию цен на продукты

Президент Владимир Путин заявил, что нужно подготовить комплекс мер для сдерживания цен на продукты, а также защиты сельхозпроизводителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным заявил, что высокие цены на газ в Европе из-за энергокризиса, могут привести к росту цен и в смежных отраслях. В частности, производство удобрений и производство сельхозпродукции. Новак отметил, что уже появились проблемы в производстве продуктов питания.

«Особенно в тепличных хозяйствах, где рост цен на [энергоресурсы] уже не позволяет сохранять экономику производства овощей. То есть есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов», — подчеркнул вице-премьер. Его процитировал ТАСС.

Путин заметил, что российские власти не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ, но этот процесс происходит вопреки воли России. Происходящее он назвал «рукотворными вещами» коллег из Европы. Однако последствия могут коснуться и РФ.