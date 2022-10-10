Путин поручил усилить борьбу с незаконным оборотом рыбной продукции | 360°

Власть 10 октября 2022, 03:19 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил усилить борьбу с незаконным оборотом рыбной продукции Президент РФ Путин поручил принять меры по борьбе с незаконным оборотом рыбной продукции Unsplash.com

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Правительство России должно разработать дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом водных биологических ресурсов и рыбной продукции. Это одно из поручений президента Владимира Путина в перечне, который он подписал по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 31 декабря. В этом же документе Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложение о «реализации уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции на организованных торгах». Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер Михаил Мишустин.

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Также правительству и Госдуме поручено с 1 января 2023 года обеспечить применение поправок в закон о ставках сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

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Правительство совместно с властями Камчатки, АО «Газпром» и «Новатэк» должны разработать дорожную карту газификации региона на период до 2025 года. Путин попросил учесть возможность поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-2».

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