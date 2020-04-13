Путин поручил правительству поддержать сервисы доставки готовой еды

Правительство РФ должно будет до 15 мая рассмотреть варианты поддержки и развития сервисов по доставке еды. Такое поручение министрам дал президент Владимир Путин.

«Рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручении президента России Владимира Путина, которое опубликовал сайт Кремля.

Российский лидер распорядился, чтобы правительство оказало поддержку социально ориентированным организациям, которые помогают россиянам в сложной ситуации на фоне пандемии. Ответственным за выполнение поручений Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса, который за несколько недель распространился из Китая по всему миру. Путин объявил весь апрель нерабочим, а в большинстве регионов местные власти ввели режим строгой самоизоляции. По последним данным, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV.