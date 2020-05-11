Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению экономики

Разработать общенациональный действий, которые помогут восстановить занятость и доходы россиян, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, должно будет правительство вместе с региональными властями и представителями общероссийских объединений предпринимателей.

Ответственным за выполнение этого поручения президент России Владимир Путин назначил премьера Михаила Мишустина и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на 11 мая совещание, во время которого Путин обсудит ситуацию с пандемией в регионах. В понедельник станет понятно, будут продлевать режим самоизоляции в России или нет.