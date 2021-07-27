Путин поручил правительству бороться с инфляцией и ростом цен

Восстановление секторов экономики России сопровождает рост инфляции. Она не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры страны. Правительство и Центробанк реагируют нужным образом, однако важно, чтобы шаги были выверены и скоординированы.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что восстановление ключевых секторов национальной экономики и рынка труда идет довольно быстро. Его сопровождает рост инфляции, которая не сильно значительна, но все-таки выходит за целевые ориентиры России. На это влияют разные факторы — как внешние, так и внутренние.

«Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — подчеркнул Путин.

Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи. Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о результатах мероприятий, которые провели по линии «Большой двадцатки». После этого президент предложил присутствующим обсудить этот доклад применительно к ситуации в России.