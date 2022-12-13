Власть 13 декабря 2022, 11:36 Путин поручил популяризировать героев истории и фольклора России Президент РФ Путин поручил популяризировать героев фольклора и истории Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ноябрьской встречи с историками и представителями традиционных религий страны. В частности, правительство обязали принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, «отвечающих традиционным ценностям». Документ появился на сайте Кремля.

Популяризация подразумевает использование изображений этих героев в печатной, изобразительной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров. Поручение должно быть выполнено к 15 мая, ответственным назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

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Кроме этого, правительство должно создать механизмы популяризации современных научных знаний, прежде всего касающихся истории России, среди молодежи. Помощь в выполнении этого поручения, доклад по которому нужно представить также 15 мая, окажут Российская академия наук, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество» и просветительская организация «Российское общество „Знание“».

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