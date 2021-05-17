Путин поручил подготовить закон об учете домашних животных

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря подготовить законопроект о введении учета домашних животных. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, правительство должно будет подготовить поправки об учете домашних питомцев, а также мониторинге популяций бездомных животных, включая стерилизованных и вакцинированных. Путин также поручил кабмину проработать нормы, регулирующие особенности владения безнадзорными животными на территории организаций и муниципальных образований.

Власти также должны будут усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без хозяев. Будут утверждены целевые показатели эффективности этой работы и установлены требования для приютов, в том числе их количество и длительность нахождения в них животных.

Генпрокуратура при этом должна будет проверить, как организации и органы власти всех уровней исполняют требования закона об ответственном обращении с животными.

В апреле Путин подписал закон, который запрещает изымать домашних животных за долги.