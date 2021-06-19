Путин поручил поддержать семьи с детьми и сократить уровень бедности

До 2026 года необходимо снизить риски семей с детьми столкнуться с бедностью. С таким заявлением выступил президент России Владимир на пленарном заседании XVIII съезда «Единой России».

Он призвал объединить усилия, чтобы к 2026 году увеличились доходы россиян и сократился уровень бедности. Кроме того, Путин заявил, что крепкая благополучная семья с детьми — будущее страны. Власти донастроят систему мер поддержки семей с детьми, добавил президент.

Помимо этого, в ближайшее время в России запустят постоянную программу поддержки занятости среди молодежи.

По словам Путина, работа властей не состоит из праздников, за все отвечают те, кто не побоялся взять на себя ответственность.

На заседании президент отметил, что 72% школ в РФ нуждается в текущем ремонте, 10% — в капитальном. Глава государства посчитал такие цифры недопустимыми. В связи с эти он поручил запустить программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет. Причем акцент следует сделать на сельские школы. Также во всех регионах нужно начать строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов.

А еще Путин затронул тему коронавируса.

«Прививаться от ковида лучше, чем болеть», — заявил президент.

По этой причине правительство и Министерство здравоохранения должны работать в «штабном режиме» для модернизации первичного звена здравоохранения. Российский лидер призвал запустить в 2021 году специальную программу медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 миллиардов рублей. Президент добавил, что последствия ковида до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это приведет.