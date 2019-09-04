Путин поручил поддержать Сахалин

На заседании Госсовета рассматривали национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Тогда же президент обратил внимание на заявление губернатора Лимаренко, что на Сахалине в аварийном состоянии находится 10% всего жилого фонда.

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По словам Путина, такая же ситуация сложилась и в некоторых других регионах страны и эту проблему надо решать. Он пояснил, что немедленно поручит правительству прислать в регион комиссию для изучения состояния жилого фонда.

«К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что работу над решением этой проблемы нужно проводить совместно. Сахалин — это регион-донор, поэтому финансовый вопрос будет решаться в том числе и за счет бюджета региона.

«Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений», — отметил президент России.

Отдельно Владимир Путин похвалил работу Лимаренко за то, что он занимает пост и. о. губернатора Сахалина всего девять месяцев, но уже много проехал по региону, пообщался с жителями и отметил самые главные проблемы.

Заседание Госсовета проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который сегодня стартовал на острове Русский. В ходе сессии президиума Владимир Путин отметил, что одной из главных проблем Дальнего Востока является снижение численности населения. Он пояснил, что количество тех, кто уезжает, пока превышает тех, кто приезжает. Все это не идет на пользу развитию регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.