Путин поручил поддержать россиян, лишившихся банковских вкладов

Владимир Путин поручил ввести новые меры поддержки россиян, которые лишились вкладов в банках. Их разработают правительство и Центробанк.

Президент озвучил новые поручения на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках. Доклад — до 1 октября 2020 года. Ответственные: Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также правительство должно проверить процесс подачи иностранцами заявлений на получение гражданства РФ и стоимость таких процедур до 1 октября текущего года. После чего кабинет министров сможет оптимизировать эти процессы и сократить расходы заявителей. Предложения правительства будут рассмотрены в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы.

Еще одно поручение касается субсидий на оплату коммунальных услуг и оплату жилья. Путин поручил правительству придумать процесс передачи части федерального бюджета регионам для выдачи таких субсидий.