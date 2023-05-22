Важное 22 мая 2023, 19:48 Путин поручил поддержать ипотеку Президент Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство и Центральный банк России займутся изучением ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости примут меры для поддержания стабильной ситуации. Такое поручение по итогам заседания по экономическим вопросам дал президент России Владимир Путин.

Ответственными за решение поставленной задачи президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

Реклама

«Осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад президенту России по ситуации с ипотекой ответственные представят до 5 июня и далее станут отчитываться каждый квартал.

Ранее аналитики Центробанка раскритиковали предложение о скидке процентной ставки на ипотеку при уплате единовременной комиссии. Они пояснили, что при досрочном погашении выгода для покупателя квартиры окажется нулевой.

При этом выдающие такие займы банки столкнутся с тем, что покупатели квартир станут гасить кредиты по графику и о досрочном возвращение денег с процентами они могут забыть.