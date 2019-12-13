Путин поручил перейти к электронным документам в медицине к апрелю 2020 года

«Обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации в форме электронных документов, предусматривающий отказ от ведения указанной документации на бумажном носителе», — говорится в поручении, которое необходимо выполнить до 15 апреля следующего года при условии готовности медорганизаций и защите информационных систем в сфере здравоохранения.

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Кроме того, президент велел передать некоторые обязанности медработников (например, ведение медицинской документации) людям, у которых есть соответствующие образование и навыки.

Заседание президиума Государственного совета о задачах российских регионов в сфере здравоохранения прошло 31 октября 2019 года в Светлогорске.