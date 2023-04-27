Власть 27 апреля 2023, 21:48 Путин поручил передать в музеи связанные с СВО артефакты РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о передаче в музеи артефактов, связанных со спецоперацией. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией», — сказано в поручении.

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Оно появилось по итогам февральской встречи президента с представителями патриотических и молодежных организаций. Доклад по этому поручению должны представить главе государства до 30 декабря 2023 года.

Исполнительными значатся Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны при участии «Российского исторического общества».

Ранее президент Владимир Путин направил поручения в Минобороны, Минобрнауки и РАН взять на рассмотрение вопрос об организации изучения истории специальной военной операции.