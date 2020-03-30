Путин поручил открыть новые центры диагностики коронавируса в регионах и привлечь к работе студентов

В своем выступлении российский лидер потребовал от своих представителей обеспечить выполнение ряда условий. Прежде всего власти всех уровней должны вести слаженную работу по борьбе с коронавирусом. В частности, принимать больных из других регионов в новых центрах диагностики.

«Необходимо развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных организациях, так и в частных», — заявил президент и отметил, что не надо бояться мер, которые могут показаться избыточными.

Для выявления коронавируса нужно быстро регистрировать тест-системы, в том числе импортного производства. Создать дополнительный резерв лекарств, которые используются для лечения коронавирусной инфекции.

Некоторым пациентам требуются аппараты искусственной вентиляции легких. Для этого нужно провести инвентаризацию и понять, сколько таких приборов есть в стране.

«Нужно, чтобы они были готовы к работе, а также нужны квалифицированные люди, которые могут с ними обращаться. Нужно научить врачей работать на таких аппаратах», — подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня медицинские специалисты работают в полную силу. Им на помощь нужно привлечь студентов и практикантов медицинских вузов.

Президент отметил, что нужно всячески пресекать слухи и недостоверную информацию о ситуации с количеством зараженных и оказываемой им помощи. Обязательно смотреть, как работают другие страны, и перенимать их опыт.

Регионы России по-разному справляются с коронавирусом. Москва и Московская область с сегодняшнего дня ввели режим самоизоляции для своих граждан.

Пока все это добровольно. Жителей просят выходить из дома только в крайних случаях: если нужно пойти в больницу, продуктовый магазин, аптеку или выгулять питомца и выкинуть мусор. Нужно соблюдать дистанцию в полтора метра от других прохожих.

Тем, кто находится на карантине по решению врача из-за подозрения на коронавирус, за нарушение самоизоляции грозят штрафы.

Сегодня в нашей стране количество зараженных выросло до 1836 человек. Умерли 12 пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. Выздороветь смогли только 66 человек.