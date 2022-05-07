Путин поручил оказать помощь родным погибших из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Родным и близким погибших при природных пожарах окажут помощь, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Меры по оказанию поддержки также затронут людей, потерявших жилье, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передало РИА «Новости».

О ситуации с природными пожарами в Красноярском крае президенту доложил глава региона Александр Усс. Губернатор рассказал о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации. Президент также заслушал доклад исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна об обстановке в Красноярском крае, отметил Песков.

В субботу пожар охватил около 16 населенных пунктов в регионе, огонь разгоняли порывы ветра до 40 метров в секунду. Следственный комитет сообщил о гибели пяти человек, по данным Минздрава, пострадали 17 человек, 11 госпитализированы. В регионе объявлен режим ЧС.

Причиной пожаров предположительно стали короткие замыкания, которые произошли из-за обрывов линий электропередачи, вызванных штормовым ветром. МЧС уведомило, что к вечеру субботы обстановка стабилизировалась, пожары локализованы.