Власть 01 апреля 2024, 14:16 Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира Президент Путин: к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик Unsplash

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Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Ответственным за исполнение стал председатель правительства Михаил Мишустин. Он должен предоставить первый доклад до 31 марта 2025 года, затем — один раз в 12 месяцев.

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Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции Запада, заявили британские журналисты.

Путин отметил, что в прошлом году рост отечественной экономики в среднем оказался выше среднемировых темпов. Президент призвал кабмин обратить внимание на снижение инфляции. Тренд роста экономики в стране сохранился и в 2024 году, отметил Мишустин. Кабинет министров смог адаптировать отрасль к новым мировым вызовам.