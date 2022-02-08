Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить Вечные огни и Огни памяти бесплатным газом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — указано в тексте поручений президента.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Срок исполнения — до 1 мая 2022 года, написала «Газета.ru».

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в январе заявил, что в 2022 году муниципалитеты освободят от оплаты за газ для Вечных огней. Он сообщил, что в предыдущие годы происходили ситуации, когда Вечные огни гасли из-за неоплаты или просрочки. В связи с этим «Единая Россия» предложила обнулить ставки по газу для Вечных огней, и президент поддержал инициативу, писала газета «Известия».