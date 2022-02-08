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    08 февраля 2022, 16:27

    Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

    Путин поручил кабмину и «Газпрому» обеспечить Вечные огни бесплатным газом

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить Вечные огни и Огни памяти бесплатным газом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    Путин поручил обеспечить Вечные огни бесплатным газом

    «Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — указано в тексте поручений президента.

    Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Срок исполнения — до 1 мая 2022 года, написала «Газета.ru».

    Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в январе заявил, что в 2022 году муниципалитеты освободят от оплаты за газ для Вечных огней. Он сообщил, что в предыдущие годы происходили ситуации, когда Вечные огни гасли из-за неоплаты или просрочки. В связи с этим «Единая Россия» предложила обнулить ставки по газу для Вечных огней, и президент поддержал инициативу, писала газета «Известия».