Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских и подростковых фильмов | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Власть

17 октября 2022, 10:26

Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских и подростковых фильмов

Президент РФ Путин поручил закрепить в законах полное госфинансирование детского кино

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование отечественных фильмов для детей и подростков. Судя по документу, появившемуся на сайте Кремля, соответствующие изменения должны внести в законодательство до 30 декабря 2022 года.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества», — указано в тексте поручений, сделанных президентом по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Реклама

По еще одному распоряжению Путина во всех профессиональных образовательных организациях страны с 2023/24 учебного года введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Мера направлена на «формирование единой воспитательной среды и вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность».

Реклама

Школы

Владимир Путин

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама