Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских и подростковых фильмов | 360°

Власть 17 октября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских и подростковых фильмов Президент РФ Путин поручил закрепить в законах полное госфинансирование детского кино freepik

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование отечественных фильмов для детей и подростков. Судя по документу, появившемуся на сайте Кремля, соответствующие изменения должны внести в законодательство до 30 декабря 2022 года.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества», — указано в тексте поручений, сделанных президентом по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

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По еще одному распоряжению Путина во всех профессиональных образовательных организациях страны с 2023/24 учебного года введут должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Мера направлена на «формирование единой воспитательной среды и вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность».

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