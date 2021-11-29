Путин поручил не сбавлять темпы вакцинации в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам держать ситуацию с коронавирусом на контроле и наращивать темпы вакцинации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер по итогам совещания с правительством, состоявшемся еще 10 ноября, вновь напомнил, что губернаторы должны держать ситуацию с ковидом в регионах на личном контроле. Ограничения должны вводиться исходя из актуальной обстановки с распространением инфекции и заболеваемостью.

Путин в том числе призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Уже завтра перед главой государства должны отчитаться по выполнению поручений. И далее президенту также должны докладывать об этом ежемесячно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отметил, что Путин является сторонником сбалансированного подхода к борьбе с ковидом. Однако в Кремле подчеркнули, что задача сподвигнуть россиян делать прививки диктует необходимость введения ряд мер, включая QR-коды, закон о которых могут рассмотреть 16 декабря.

Путин ранее испытал на себе новую назальную вакцину от коронавируса. Он решился на эксперимент уже после ревакцинации «Спутником Лайт». Президент рассказал, что никаких побочных эффектов у него не было.