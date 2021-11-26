Путин поручил не допускать повторения аварий на шахтах после ЧП на «Листвяжной

Генеральная прокуратура и Следственный комитет выяснят причины случившегося на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Такое поручение на заседании Совета безопасности руководителям следственных органов дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что подобных случаев больше происходить не должно. Путин пояснил, что для этого нужно менять подходы и усилить контроль за ситуацией.

«Нужно чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями», — подчеркнул президент России.

В результате возгорания на шахте «Листвяжная» погибли о погибли 46 горняков и пять сотрудников МЧС, которые спустились под землю для спасения заблокированных горняков. Выжить удалось только одному. Спустя сутки на поверхность выбрался помощник командира звена МЧС Александр Заковряшин.

Работающий на месте заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин заявил, что еще до взрыва шахтеры жаловались на высокий уровень метана. Он подчеркнул, что причины пожара установит экспертиза и следственные действия.

По факту случившегося Следственный Комитет завел два уголовных дела. Обвинения в нарушении правил безопасности предъявили трем руководителям шахты. По версии следствия они не уследили за ситуацией в вентиляционной шахте, где произошел сход породы с выбросом метана. Второе дело о халатности, повлекшей смерть людей завели против двух сотрудников Ростехнадзора. Их обвинили в подписании актов о проверки шахты, которая не проводилась.