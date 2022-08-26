Путин поручил наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости наладить обслуживание российского ближнемагистрального пассажирского лайнера Sukhoi Superjet. Поручение прозвучало на встрече главы государства с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским.

«Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — подчеркнул Путин.

Александровский ответил, что это «ключевой вопрос».

«Самолет не только нужно произвести — нужно, чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно», — отметил он.

Гендиректор компании доложил, что основной фокус ее работы будет на подготовке отечественных воздушных судов к эксплуатации. Стратегия обновляется и уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года. Планируется законтрактовать 323 воздушных отечественных судна, в том числе 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 («в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты») и 40 воздушных судов Ту-214.

«Это очень существенные объемы, они потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов. Потребуется увеличение и привлечение дополнительных пилотов в количестве порядка 3,5 тысячи человек под эту программу, также понадобится восемь полнопилотажных тренажеров», — рассказал Сергей Александровский.

По его словам, воплощение этих планов станет «серьезным импульсом» для развития компании, в том числе в долгосрочной перспективе. Владимир Путин ответил, что это скажется и на развитии самолетостроения и добавил, что «такого заказа давно не было».

Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Самолет совершил первый полет в 2008 году, в коммерческую эксплуатацию его запустили через три года. Сейчас идет работа над новым, максимально импортозамещенным вариантом лайнера.