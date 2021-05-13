Путин поручил наградить учителей и сотрудников казанской школы №175

Президент Владимир Путин поручил вручить госнаграды учителям и сотрудникам школы в Казани, где была стрельба. Также он пообещал, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Российский лидер отметил, что сейчас главное — это борьба за жизни раненных во время бойни. Он призвал правительство оказать содействие при выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

«Все сотрудники гимназии в Казани, где произошла стрельба, действовали героически, в высшей степени профессионально, закрывая собой детей», — сказал Путин на совещании с правительством. Президент назвал события в школе №175 варварским преступлением.

Утром 11 мая Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию, которую окончил несколько лет назад. С собой у него было гладкоствольное ружье, которое он купил в апреле в оружейном магазине Йошкар-Олы. Молодой человек открыл огонь и устроил взрыв. Во время стрельбы погибли девять человек. 23 получили ранения. Самых тяжелых 12 мая привезли на самолете МЧС на лечение в Москву. СК завел дело о массовом убийстве.

Суд отправил Галявиева на два месяца в СИЗО. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве.