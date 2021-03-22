Путин поручил наградить ученых, создавших вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к награде всех ученых, которые работали над созданием прививок от коронавируса. Также глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову подумать над их материальным поощрением.

В понедельник президент провел совещание по вопросам вакцинации против вакцинации.

«Прошу министра здравоохранения представить предложения. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», — передало РИА «Новости» слова Путина.

При этом он отметил, что некоторые сотрудники отечественных научных центров, которые были причастны к разработке вакцин, уже представлены к государственным наградам.

Российский лидер в ходе совещания также обратился к Татьяне Голиковой и Министерству финансов с просьбой подумать о материальном поощрении для ученых.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к середине лета или даже раньше. По ее словам, все зависит от темпов проведения вакцинации россиян.