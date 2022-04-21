Путин поручил наградить медалями солдат, освободивших Мариуполь

Освобождавших Мариуполь российских солдат представят к медалям. Соответствующее поручение министр обороны РФ Сергей Шойгу получил от главы страны Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает», — сказал президент России на встрече с Шойгу.

Также Путин назвал участников освобождения Мариуполя героями. Подвиг русских солдат видела вся страна, заявил президент.

«В нашем понимании они все герои. В понимании всей России», — сказал Путин.

Шойгу встретился сегодня с президентом России и рассказал ему, что Мариуполь полностью перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Небольшие группировки националистов заблокированы в промзонах города. ВС не будут их уничтожать. Такое решение приняли для сохранения численного состава российской армии. Приказ об отмене штурма «Азовстали» отдал лично Путин.