Власть 14 июня 2023, 10:50 Путин поручил кабмину принять меры к интеграции беспилотников в воздушное пространство России Президент Путин поручил интегрировать беспилотные суда в воздушное пространство России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поручил кабмину принять меры к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Перечень поручений, составленный по итогам участия главы государства в апрельских мероприятиях по вопросам развития беспилотных авиационных систем, появился на сайте Кремля.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в документе.

Реклама

Правительству предстоит рассмотреть, в частности, вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части навигации, посадки, наблюдения, связи и так далее. Первый доклад по итогам исполнения поручения кабмин должен представить до 1 сентября, а в дальнейшем докладывать о ходе работы раз в полгода.

Кабмин также обеспечит расширение внедрения беспилотных авиасистем в различных секторах экономики и формирование условий для создания операторов, предоставляющих услуги с использованием таких систем отечественного производства.