Важное 27 ноября 2023, 14:33 Путин поручил кабмину помочь регионам в ликвидации последствий стихии Песков: Путину доложили о стихийных бедствиях в регионах России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в ряде регионов. Он поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что непогода обрушилась на Крым, Севастополь, Краснодарский край и Дальний Восток. Путин обсудил ситуацию с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе телефонного разговора, добавил Песков.

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«По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий», — сказал он.

Шторм на Крымском полуострове можно назвать самым мощным за всю историю метеонаблюдений, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сравнил ураган с бурей времен Крымской войны в конце XIX века.