27 ноября 2023, 14:33
Путин поручил кабмину помочь регионам в ликвидации последствий стихии
Песков: Путину доложили о стихийных бедствиях в регионах России
Президент Владимир Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в ряде регионов. Он поручил правительству помочь в ликвидации последствий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля напомнил, что непогода обрушилась на Крым, Севастополь, Краснодарский край и Дальний Восток. Путин обсудил ситуацию с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе телефонного разговора, добавил Песков.
Реклама
«По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий», — сказал он.
Шторм на Крымском полуострове можно назвать самым мощным за всю историю метеонаблюдений, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сравнил ураган с бурей времен Крымской войны в конце XIX века.
Дмитрий Песков
Шторм
Владимир Путин
Реклама
Реклама