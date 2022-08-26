Путин поручил изучить возможность создания международной организации по развитию навыков

В России могут создать международную ассоциацию сотрудничества по развитию навыков и профессий. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о создании международной ассоциации сотрудничества по развитию навыков и профессий, ее продвижении на международных форумах и интеграционных площадках, координации ее деятельности», — сказано в поручении главы государства.

Вопросом займутся Минэкономразвития, МИД, автономные некоммерческие организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и «Агентство развития профессионального мастерства („Ворлдскиллс Россия“)». Доклад президенту нужно предоставить до 1 октября.

С 5 сентября по 7 октября россияне смогут поучаствовать в акции по использованию сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии». В Минтруде рассказали, что в рамках мероприятия соискателям помогут получить информацию о подходящих компаниях в регионе проживания, а также запросить у работодателя целевое направление на обучение.