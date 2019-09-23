Путин поручил изменить закон для ипотеки под 2%

Молодые семьи на Дальнем Востоке смогут брать ипотеку под 2%. Изменения в законодательство должны внести до 15 декабря. Поручение дал президент России Владимир Путин.

Оно вошло в утвержденный по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума перечень, сообщила пресс-служба Кремля.

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Предполагается, что льготная процентная ставка по ипотеке будет действовать до 1 января 2025 года. Под 2% можно будет оформить ипотечный кредит для покупки квартиры первичном рынке жилья на территории Дальневосточного федерального округа или строительства дома на предоставленном правительством участке.

Финансирование планируется осуществлять из средств государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и за счет акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».