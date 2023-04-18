Важное 18 апреля 2023, 15:32 Путин поручил главе Псковской области взять на особый контроль оказание помощи семьям военных Президент Путин поручил главе Псковской области поддерживать семьи военных Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Глава государства поручил ему взять на особый контроль оказание помощи семьям военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор рассказал Путину, что простые жители, а также представители малого и среднего бизнеса помогают тем, кто находится в зоне проведения спецоперации. На помощь военнослужащим, их семьям и в подшефные территории направили около 700 миллионов рублей. По словам Ведерникова, это и бюджетные, и внебюджетные средства.

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«Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны», — обратил внимание президент.

Глава Псковской области добавил, что лично встречается с членами семей военных. Власти региона регулярно выходят на связь с командирами подразделений, отправляют на передовую все необходимое.

«Более того, мы организовали работу — мы и посылки от семей тоже передаем, и ребята персонально получают», — отметил Михаил Ведерников.

Ранее Владимир Путин впервые посетил Херсонскую область. Во время поездки глава государства посетил штаб группировки войск «Днепр».