Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев | 360°

Важное 27 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев Президент Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин потребовал от руководителей сельхозпредприятий и губернаторов уделить особое внимание поддержке семей аграриев, которые оказались призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом глава государства заявил на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Отдельно хочу обратиться к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства, необходимо оказать поддержку их семьям», — сказал Путин.

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Президент уточнил, что обращается не только к участвующим в заседании, но и ко всем главам российских регионов, ко всем руководителям.

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Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Минобороны РФ объяснило, что она коснется только тех, кто уже служил, у кого есть боевой опыт и военно-учетная специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего ведомство хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов.

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