Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 17:03

Кыргызско-турецкая компания построит макаронный завод в Подмосковье в 2023 году

Подмосковье

27 сентября 2022, 17:00

Более 6 километров пешеходных ограждений установили в Подмосковье с начала года

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Важное

27 сентября 2022, 13:48

Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев

Президент Путин поручил главам регионов поддержать семьи мобилизованных аграриев

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин потребовал от руководителей сельхозпредприятий и губернаторов уделить особое внимание поддержке семей аграриев, которые оказались призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом глава государства заявил на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Отдельно хочу обратиться к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства, необходимо оказать поддержку их семьям», — сказал Путин.

Реклама

Президент уточнил, что обращается не только к участвующим в заседании, но и ко всем главам российских регионов, ко всем руководителям.

Реклама

Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Минобороны РФ объяснило, что она коснется только тех, кто уже служил, у кого есть боевой опыт и военно-учетная специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего ведомство хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Владимир Путин

Частичная мобилизация в РФ

1

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама